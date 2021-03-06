مسبار ناسا "بيرسيفيرانس" يختبر قيادة لمسافة 6.5 متر على سطح المريخ

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مصراوي Masrawy

نيويورك- (د ب أ):

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة إن المركبة الفضائية "بيرسفيرانس" التابعة للوكالة قامت بأول رحلة لها على الكوكب الأحمر (المريخ)، حيث تحركت 5ر6 متر في 33 دقيقة.

وكانت الرحلة القصيرة يوم الخميس بمثابة اختبار للتنقل حيث يتم إجراء اختبارات لأنظمة المسبار. وتهدف ناسا إلى جعل "بيرسفيرانس" يقوم برحلات تصل إلى 200 متر أو أكثر بمجرد أن تبدأ استكشافها العلمي.

وتحرك المسبار للأمام مسافة 4 أمتار، ثم استدار في مكانه جهة اليسار، ثم تراجع لمسافة 5ر2 متر للتوقف بشكل مؤقت.

وقال المهندس أنيس ظريفيان، مهندس ناسا: "استجاب نظام الدفع السداسي للمسبار بشكل رائع".

وأضاف "نحن الآن على ثقة من أن نظام القيادة جاهز للعمل وقادر على نقلنا إلى أي مكان يقودنا إليه العلم خلال العامين المقبلين."

وهبطت المركبة، التي تزن حوالي 1000 كيلوجرام وفي حجم سيارة صغيرة، على سطح المريخ في مناورة هبوط محفوفة بالمخاطر في 18 شباط/فبراير بعد رحلة بلغت حوالي 480 مليون كيلومتر عبر الفضاء.

ومن المتوقع أن يدرس "بيرسفيرانس" سطح المريخ لمدة عامين على الأقل حيث يقوم بفحص المناخ والجيولوجيا وتجميع عينات من الصخور والتربة.