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المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات في مسألة الهجرة

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المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات في مسألة الهجرة

مصراوي Masrawy

02:49 ص السبت 06 مارس 2021

واشنطن- (د ب أ):
رفض البيت الأبيض انتقادات الرئيس الأمريكي السابق دونالد لسياسة الهجرة التي يتبعها خليفته جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي اليوم الجمعة إن لا تطلب مشورة ترامب بشأن الهجرة، وأضافت قائلة إن سياسته بشأن الهجرة على مدار السنوات الأربع الماضية "لم تكن غير إنسانية فحسب، بل كانت غير فعالة".

وذكرت ساكي: "سنمضي في طريقنا الخاص وسيكون جزءا منه معاملة الأطفال بإنسانية واحترام وضمان أمنهم عندما يعبرون الحدود".

وسبق أن هاجم ترامب حكومة بايدن بشدة بشأن الهجرة.

كان ترامب اتخذ مسارا صعبا بشكل خاص في سياسة الهجرة وحاول بطرق مختلفة عزل البلاد وجعل الهجرة إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة، وكان بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك أبرز مثال على ذلك.

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مصراوي Masrawy

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