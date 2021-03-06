​​من الأحد حتى نهاية مارس.. تحرير الإقرارات الضريبية السنوية للمحامين بالنقابة العامة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

صرح أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأنه تواصل بناء على تكليفات نقيب المحامين رجائي عطية، مع مساعد وزير المالية لتفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، تسهيلًا على المحامين في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية.

وأوضح أن لجنة شكلت بقرار من وزير المالية ستحضر في المكان المجهز لها بمقر النقابة العامة للمحامين، والذي أعدته النقابة بأوامر من النقيب العام بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7 مارس الجاري، وتستمر في عملها الخاص بتحرير الإقرارات الضريبية للمحامين حتى 31 مارس 2021.

يذكر أن نقيب المحامين، وجّه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ في مقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين.

وكانت وزارة المالية خاطبت نقيب المحامين باقتراحها بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على المحامين، مطالبةً بترشيح أحد أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.

وكلف نقيب المحامين، الأمين العام حسين الجمال بتخصيص منفذ بالنقابة العامة وندب أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.