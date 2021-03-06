الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

بالنسبة لما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بإنقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامى بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن (وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص").

تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما أمكن ضبط قائد سيارة النقل المذكور، و بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.