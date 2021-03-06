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المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا

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المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا

مصراوي Masrawy

12:33 ص السبت 06 مارس 2021

بيروت - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عندما سقط وابل من الصواريخ على مصافي نفط في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن.

وقال المرصد إن ثلاثة صواريخ انطلقت من سفن حربية روسية راسية قبالة الساحل السوري، وأصابت سوقا ومصافي نفط قرب منطقة الحمران بريف جرابلس شمال شرقي حلب.

وأضاف أن عدة صواريخ أطلقتها القوات الحكومية السورية استهدفت مصافي النفط في ترحين بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في المنطقة.

وأشار المرصد إلى أن نحو 24 شخصا أصيبوا في الضربات الصاروخية. وتخضع كلتا المنطقتين المستهدفتين لسيطرة القوات التركية والمتمردين المدعومين من أنقرة.

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