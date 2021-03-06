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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

رفض البيت الأبيض انتقادات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لسياسة الهجرة التي يتبعها خليفته جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي اليوم الجمعة إن الحكومة لا تطلب مشورة ترامب بشأن الهجرة، وأضافت قائلة إن سياسته بشأن الهجرة على مدار السنوات الأربع الماضية "لم تكن غير إنسانية فحسب، بل كانت غير فعالة".

وذكرت ساكي: "سنمضي في طريقنا الخاص وسيكون جزءا منه معاملة الأطفال بإنسانية واحترام وضمان أمنهم عندما يعبرون الحدود".

وسبق أن هاجم ترامب حكومة بايدن بشدة بشأن الهجرة.

كان ترامب اتخذ مسارا صعبا بشكل خاص في سياسة الهجرة وحاول بطرق مختلفة عزل البلاد وجعل الهجرة إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة، وكان بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك أبرز مثال على ذلك.