أخبار عاجلة

توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار -
يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض -
شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎ -
"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة -
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة -
إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ -
دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

Print
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان
"المالكي": دمَّرنا ثماني طائرات خلال (24) ساعة.. والمحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط وجازان .

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (8) ثماني طائرات بدون طيار خلال الـ(24) ساعة الماضية. وأكد أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمَّدة وممنهجة، وتمثل جرائم حرب. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفِّذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار

توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار

يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض

يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض

شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎

شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎

"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة

"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة

شبكة عيون الإخبارية