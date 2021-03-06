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"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

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"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية "الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية
عبر تنفيذ (26.644) زيارة رقابية خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس

نفّذت فِرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (26.644) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق ، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل، وضبط المخالفات، ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية، والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط (1.089) مخالفة لأنظمة العمل، و(121) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجّهت الوزارة (2.450) إنذارًا.

وكانت الوزارة قد تلقت (1.225) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة، وفي جميع مناطق السعودية، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظِّمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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