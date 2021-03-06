★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه مدينتي جازان وخميس مشيط في السعودية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان التحالف أعلن أمس الجمعة، تدمير أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وأفاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الجمعة بأنه دمر أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة ضمن هجوم زعم الحوثيون أنهم شنوه على جنوب المملكة فجرا.