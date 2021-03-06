"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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نفّذت 113 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية خلال أسبوع

كثف مراقبو صحة البيئة ومراقبو الأسواق ببلدية محافظة بارق جولاتهم الرقابية اليومية على المحال التجارية للتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات الصحية. وقد نفذوا أكثر من ١١٣ جولة خلال الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، تأتي هذه الجولات بتوجيه من أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، تزامنًا مع التحذيرات الصحية من الموجة الثانية للجائحة. وتشمل الجولات المحال المتعلقة بالصحة العامة، والمحال المهنية في المحافظة، والمراكز التابعة.. وفيها حذّر المراقبون مسؤولي المحال والمراكز من دخول المتسوقين دون كمامات، ودون التسجيل في تطبيق توكلنا، مع إلزامهم بوضع ملصقات الوقوف والتباعد، وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز.

وأسفرت الجولات الصباحية والمسائية الأسبوع الماضي عن رصد ٢٣ مخالفة صحية ووقائية، وإغلاق ١٠ محال. وستتواصل الجولات بكثافة في المحافظة والمراكز التابعة للتأكد من تطبيق الاحترازات، وتوعية المجتمع بضرورة ارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد، والتسجيل في تطبيق توكلنا.

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