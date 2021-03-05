أخبار عاجلة

دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا -
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش -
ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا -
"السيف": المملكة حوّلت تحدي كورونا إلى تميز في التعليم الإلكتروني -
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع -
الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه

Print
الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه
في ختام الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الأهلي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ونظيره ضمك الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة عند الساعة الـ8:35 مساء.

الأهلي يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة لغياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، من أبرزهم مدافع الفريق معتز هوساوي، وفيتسا، وحسين المقهوي، لكن الفريق عازم على خطف نقاط ضيفه لتقليص الفارق بينه وبين ثلاثي المقدمة (الشباب، الهلال والاتحاد).

وفي المقابل يأمل ضمك بتضميد جراحه، والظفر بنقاط اللقاء التي تساعده في الابتعاد عن دائرة الخطر "مؤقتًا"، على أن تلعب نتائج بقية الفرق في الجولات المقبلة لصالحه.

الأهلي ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار

توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار

يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض

يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض

شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎

شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎

"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة

"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة

شبكة عيون الإخبارية