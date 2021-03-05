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بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة

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تمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية تفتقد لأدنى الاشتراطات

بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة

ضبطت بلدية خميس مشيط بالتعاون مع اللجان الأمنية المشتركة خمسة مسالخ عشوائية بالمحافظة تمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية، إضافة إلى افتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني مستوى النظافة العامة.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ضبطت المسالخ المخالفة خلال حملاتها الرقابية، منوهاً إلى أن المسالخ عشوائية ومخالفة لأدنى الاشتراطات الصحية علاوةً على مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وفي ضوء ذلك، أكد الحميدي أن بيئة تلك المسالخ تشكل خطراً يتربص بالمستهلك لاحتمالية خطر الإصابة بالأمراض والذبائح للفساد السريع بسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم والأدوات المستخدمة، موضحاً أنه تم إغلاق المسالخ فوراً وتم ضبط 11 عاملاً مخالفاً تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، منوهاً بأن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الاحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن البلدية قد صادرت خلال حملتها نحو طن ونصف الطن من الخضروات والفواكه بعد أن تمت إزالة 71 بسطة عشوائية ومخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة وتم تسليم الصالح من الخضروات والفواكه للجمعيات الخيرية، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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