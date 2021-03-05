​وصول أولى رحلات شركة "Hi Sky" من مولدوفيا لمطار الغردقة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة "Hi Sky"، القادمة من مولدوفيا، وعلى متنها 120 راكبًا، ومن المقرر أن تسيّر الشركة رحلة أسبوعيًا إلى مدينة الغردقة، في ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية، استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وهو المتبع بالمطارات عند استقبال الرحلة للمرة الأولى، كما قامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول.

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