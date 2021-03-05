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​الصحفيين: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع

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​الصحفيين: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع ​الصحفيين: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع

مصراوي Masrawy

11:19 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

أكد أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات والرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، أنه مراعاة للزملاء الذين حالت ظروفهم دون الاشتراك في مشروع العلاج 2021، في المواعيد المقررة رسميًا، خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، وافق مجلس النقابة، في جلسته المنعقدة أمس، على فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا، لمدة أسبوع.

وأضاف أنه يمكن الزملاء الاشتراك والإضافة في الفترة من الأحد 7 مارس الجاري، حتى الأحد 14 مارس الجاري، متمنين لجميع الزملاء وأسرهم دوام الصحة والعافية.

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