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حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

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حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

مصراوي Masrawy

11:25 م الجمعة 05 مارس 2021

بيروت - (أ ش أ):

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أنه سيتقدم بسلسلة من الدعاوى القضائية داخل لبنان وخارجه، ضد وكالة (بلومبرج) الأمريكية ومكتبها في العاصمة اللبنانية بيروت وآخرين، لاتهامهم "بارتكاب جرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم البنك المركزي".

وكانت وكالة (بلومبرج) الأمريكية قد بثت أمس خبرا مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، وتم تداوله على نطاق واسع لا سيما في الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية، غير أن الخارجية الأمريكية نفت في وقت سابق من اليوم بصورة رسمية صحة هذه الأنباء وأكدت أنها غير صحيحة.

وقال سلامه، في بيان اليوم: "إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركا من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتد سلبا على جميع اللبنانيين، وبما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ".

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