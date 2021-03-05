تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه

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بعد اجتماع مع رئيس مجموعة القناة الشيخ وليد البراهيم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عملاً سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، سيُعرَض على قناة mbc برعاية من الهيئة العامة للترفيه.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)".

وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، برعاية هيئة الترفيه، ويُعرَض على mbc ".رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ هيئة الترفيه