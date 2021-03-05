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اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف عمليات التجنيد الإجباري بمناطق الحوثيين

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اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف عمليات التجنيد الإجباري بمناطق الحوثيين اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف عمليات التجنيد الإجباري بمناطق الحوثيين
"الإرياني": تسببت في فناء عائلات وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء

اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف عمليات التجنيد الإجباري بمناطق الحوثيين

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها ووضع حد لاستخفافها بدماء اليمنيين.

وقال الوزير اليمني: "إن عمليات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين تسببت في فناء عائلات وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء لم يتبقَ منها سوى النساء"، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف أن قيادات الميليشيا المدعومة من إيران، تواصل عمليات حشد وتجنيد أبناء القبائل والأطفال وفئة المهمشين والزج بهم في هجمات انتحارية.

وحذر الأرياني من جرائم إبادة جماعية تقوم بها ميليشيا الحوثي لأبناء القبائل في محافظات: صنعاء، ذمار، صعدة، عمران، حجة، المحويت، مستغلة حالة الجهل والفقر التي كرستها عبر سياسات ممنهجة من نهب للخزينة العامة ورواتب الموظفين وإعاقة لعمليات الإغاثة الإنسانية ونهب المساعدات من أفواه الجوعى.ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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