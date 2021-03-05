أخبار عاجلة

دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا -
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش -
ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا -
"السيف": المملكة حوّلت تحدي كورونا إلى تميز في التعليم الإلكتروني -
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع -
الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واس: تمرين جوي سعودي إماراتي لرفع مستوى الجاهزية القتالية

Print
واس: تمرين جوي سعودي إماراتي لرفع مستوى الجاهزية القتالية واس: تمرين جوي سعودي إماراتي لرفع مستوى الجاهزية القتالية

مصراوي Masrawy

11:07 م الجمعة 05 مارس 2021

الرياض - (د ب أ):
وصلت مجموعة من القوات الجوية اليوم الجمعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مناورات تمرين "علم الصحراء 2021 "الذي يهدف الى رفع مستوى الجاهزية القتالية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن "طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي / إي) وصلت اليوم إلى المركز الجوي والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في مناورات التمرين المشترك ( علم الصحراء 2021) الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي".

وتشارك المقاتلات السعودية من طراز (ف -15 سي / إي) بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة‏ ضمن تحالف قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة.

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية وتطوير الجاهزية القتالية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية ، كما ذكرت "واس".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

الأحد بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

الأحد بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

شبكة عيون الإخبارية