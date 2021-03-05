لبنان .. محتجون يقطعون الطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

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مصراوي Masrawy

بيروت - ( د ب أ ):

قطع محتجون في لبنان عدد من الطرقات مساء اليوم الجمعة في مناطق متفرقة من البلاد سواء في العاصمة أو خارجها احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وفي وقت سابق اليوم، نفذ المحتجون مسيرات ووقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وجابت شوارع مدينة طرابلس مسيرات راجلة، نفذ خلالها عدد من المحتجين وقفات احتجاجية، وأشعلوا النار فى الإطارات أمام منازل عدد من السياسيين في المدينة، ورددوا هتافات منددة بالسياسيين.

يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة ال 10000 ليرة لبنانية،وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وشارك في الاحتجاجات مواطنون من كافة الأعمار والمناطق والطوائف ولا تزال استمرت الاحتجاجات متفرقة يوم أمس الأربعاء.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 10000 ليرة لبنانية، لارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان حوالي 70 دولارا.