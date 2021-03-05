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"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

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"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه "أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

مصراوي Masrawy

09:37 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعزاء إلى أسرة المواطن المصري "عشري محمد حسن" الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية ، أسفر عن إصابة ابن شقيقه "حسين سامي محمد حسن".

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، تواصلت وزيرة الهجرة مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، حيث تتم متابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، إضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وعلمت الوزيرة أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات.

وأضافت الوزيرة أنه ستتم متابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث هو خلاف بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

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