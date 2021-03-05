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بلومبرج: ارتفاع مخاطر تركيا بدرجة قياسية وفقا لمؤشرات جيوكوانت

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بلومبرج: ارتفاع مخاطر تركيا بدرجة قياسية وفقا لمؤشرات جيوكوانت بلومبرج: ارتفاع مخاطر تركيا بدرجة قياسية وفقا لمؤشرات جيوكوانت

مصراوي Masrawy

10:20 م الجمعة 05 مارس 2021

أنقرة - (د ب أ):
ارتفعت مخاطر دولة تركيا إلى أعلى مستوياتها القياسية ، وفقا لمؤشرات مؤسسة جيوكوانت الاستشارية التي تحدد حجم المخاطر للمستثمرين، استنادا لمؤشرات الحوكمة ومؤشرات اجتماعية وأمنية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن مؤشر مخاطر تركيا ارتفع إلى 48ر60 نقطة على مقياس من صفر إلى 100 نقطة حيث إن ارتفاع الرقم يعني ارتفاع درجة المخاطر.

وتشير التوقعات بالنسبة للشهر الذي ينتهي يوم 4 أبريل، إلى أن مخاطر تركيا سترتفع أكثر إلى 7ر60 نقطة.

وسجلت تركيا في المتوسط خلال العام الماضي 88ر59 نقطة.

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