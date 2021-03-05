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: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارا من الأحد المقبل

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‏السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارا من الأحد المقبل : انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارا من الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

10:17 م الجمعة 05 مارس 2021

وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية ، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا، اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وتجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية الجمعة عتبة الـ380 حالة، في أكبر حصيلة منذ شهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 384 إصابة جديدة بالعدوى خلال يوم أمس الخميس (مقابل 375 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ الخامس من فبراير عندما تم تسجيل 386 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع خمس حالات وفاة جديدة، فيما تماثل 309 مرضى للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 379092 إصابة مؤكدة منها 6519 حالة وفاة و369922 حالة شفاء و2651 حالة نشطة بما فيها 509 مرضى في حالة حرجة.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي في المملكة، حيث أعلنت السلطات الصحية أمس عن تجاوز عتبة المليون جرعة من اللقاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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