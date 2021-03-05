الصحة العالمية: 20 مليون جرعة وزعت على 20 بلدا

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مصراوي Masrawy

جنيف - (أ . ش . أ):

قال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، إن مرفق كوفاكس الذى تقوده المنظمة ويهدف الى ضمان الوصول العادل للقاحات كورونا الى كافة البلدان قام بتوزيع 20 مليون جرعة على 20 بلدا فى الاسبوع الماضى ،مضيفا أن اكثر من 14 مليون جرعة سوف يوزعها المرفق على 31 بلدا فى الاسبوع المقبل.

واشار الدكتور تادروس فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم الجمعة بمقر المنظمة فى جنيف إلى أن هذا التقدم وبرغم انه مشجع الا أن حجم الجرعات عبر مرفق كوفاكس مازال محدودا.

وأوضح أن الجولة الأولى من تخصيصات اللقاحات والتى اعدتها وجهزتها المنظمة الدولية تغطى من 2 الى 3 % من البلدان التى يقدم لها كوفاكس اللقاحات مؤكدا على أن إحدى الأولويات الحالية هى زيادة التغطية عبر كوفاكس وهو مايمكن أن يأتي من خلال زيادة انتاج الجرعات.

من جانبه حذر الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة من أن البلدان قد تشهد موجات جديدة من انتشار فيروس كورونا أن لم تتوخى الحذر.

وشدد على ان الحذر مطلوب بوجه خاص على مستوى الافراد مشيرا الى ان خطر انتشار الفيروس مرتبط بسلوكهم.