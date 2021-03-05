أخبار عاجلة

دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا -
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش -
ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا -
"السيف": المملكة حوّلت تحدي كورونا إلى تميز في التعليم الإلكتروني -
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع -
الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: مساع لتضييق الصلاحيات الرئاسية لإعلان الحروب

Print
البيت الأبيض: مساع لتضييق الصلاحيات الرئاسية لإعلان الحروب البيت الأبيض: مساع لتضييق الصلاحيات الرئاسية لإعلان الحروب

مصراوي Masrawy

10:07 م الجمعة 05 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

‏قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه صار ‏من ‏‏الملزم ‏التعاون بين الادارة الأمريكية والكونجرس بشأن التوصل إلى تشريع جديد لإلغاء الصلاحيات الرئاسية الراهنة حول إعلان الحروب لتحل محلها صلاحيات ‏أضيق نطاقا وأكثر تحديدا ‏لحماية الأمن القومي الأمريكي ‏وفي نفس الوقت إنهاء الحروب الدائمة.

‏جاء هذا بعد أن دعت ‏مجموعة من مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة ‏السيناتور ‏الديمقراطي تيم كين ‏والسيناتور ‏الجمهوري تود يونج ‏إلى إلغاء الصلاحيات الرئيسية الرئاسية الخاصة بإعلان الحروب والتي منحها الكونجرس في عامي 1991 و 2002 ‏والتي يمكن أن تؤدي إلى تفويض ‏باستخدام القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ‏في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وسعى المشرعون الأمريكيون إلى هذا التوجه بعد الضربة الجوية الأخيرة في سوريا في الأسبوع الماضي ‏ضد جماعة عسكرية مدعومة من إيران ‏اتهمتها الولايات المتحدة ‏بالهجوم على ‏قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف في العراق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية