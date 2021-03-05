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"الأمن البيئي" حول مقطع صيد الظبي: قديم وخارج المملكة

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"الأمن البيئي" حول مقطع صيد الظبي: قديم وخارج المملكة "الأمن البيئي" حول مقطع صيد الظبي: قديم وخارج المملكة
"المالكي": لن نتهاون في تطبيق اللائحة التنفيذية على المخالفين

صرَّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بمطاردة واصطياد أحد ظباء الريم، فإن المقطع يعود إلى عام 2017م خارج المملكة.

وشدد المالكي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على المخالفين، وأنها تتابع ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات لنظام البيئة. موضحًا أن عقوبة صيد ظبي الريم في المملكة للمرة الأولى تبلغ 25 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة؛ إذ إنها تصل إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض.القوات الخاصة للأمن البيئي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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