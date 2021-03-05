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الزراعة توافق على تصدير 20 ألف كتكوت و6 ملايين بيضة مائدة إلى غانا وليبيا

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الزراعة توافق على تصدير 20 ألف كتكوت و6 ملايين بيضة مائدة إلى غانا وليبيا الزراعة توافق على تصدير 20 ألف كتكوت و6 ملايين بيضة مائدة إلى غانا وليبيا

مصراوي Masrawy

09:53 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالموافقة على تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا بالإضافة إلى 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة وبيض المائدة، الأمر يؤكد تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني والثقة في القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي المناسب لإنتاج داجني متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأوضح مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن إنتاجنا من بيض المائدة خلال عام 2020 حوالى 13 مليار بيضة وحققنا الاكتفاء الذاتي، وأضاف أنه تم اعتماد من ضمن الدول التي تعتمد المنشآت المعزولة طبقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE وتم تسجيل 14 منشأة إنتاج داجني معزولة، وجاري الآن دراسة 24 منشأة أخرى للتسجيل ضمن المنشآت المعزولة، وقد تقدم العديد من المنشآت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة مما يسهل التصدير من خلالها.

وأضاف نائب الوزير أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنمية وزيادة إنتاجنا الداجني والمتمثلة في تبسيط إجراءات تراخيص كافة مشروعات وأنشطة الثروة الداجنة مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والآمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، ما يعمل على رفع كفاءة المنشأة وزيادة معدلات أداء الطيور داخلها.

وعقد البروتوكولات مع البنوك الممولة من أجل توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لأصحاب مزارع الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وماله من أثار مترتبة على زيادة الإنتاج وتقليل نفقات وتكلفة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي.

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