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تدعو إلى اجتماع عاجل بشأن عودة أمريكا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة

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روسيا تدعو إلى اجتماع عاجل بشأن عودة أمريكا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تدعو إلى اجتماع عاجل بشأن عودة أمريكا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة

مصراوي Masrawy

09:26 م الجمعة 05 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):
قال ميخائيل أوليانوف مندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإن بلاده تدعو إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لإعادة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، واستعادة التزامات إيران بموجب الاتفاق .
وأضاف أوليانوف - حسبما أوردت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية - " أنه من الواضح أنهم بحاجة إلى البدء في أقرب وقت ممكن.. هذا كل شيء، لقد تخطينا الأحداث التي وقعت خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحتاج إلى البدء في العمل".
وأوضح مندوب روسيا الدائم "ربما نحتاج إلى اجتماع غير رسمي للمشاركين الحاليين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة من أجل بدء محادثة.. من حيث المبدأ، هذا ممكن تمامًا، لكن من الضروري توضيح بعض التفاصيل، لأن الموضوع حساس للغاية خاصة بالنسبة لإيران ".

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