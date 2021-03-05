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بالصور.. مركز تلقي لقاح كورونا بعنيزة يستقبل المسجَّلين بالورود

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تم افتتاحه ضمن 9 مراكز بالقصيم موزعة على محافظات المنطقة

بالصور.. مركز تلقي لقاح كورونا بعنيزة يستقبل المسجَّلين بالورود

استقبل مركز تلقي لقاح كورونا في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة منذ افتتاحه قبل أيام عددًا كبيرًا من المسجَّلين في تطبيق "صحتي"، كما كانت النِّسَب متقاربة بين الجنسين. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 96 مستفيدًا في الساعة عبر أكثر من مرحلة وصولاً لأخذ اللقاح والاستراحة.

وتفصيلاً، يأتي افتتاح المركز ضمن مجموعة من مراكز تلقي اللقاحات التي انطلقت مؤخرًا، وبلغت حتى الآن 9 مراكز في المنطقة، شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة والرس والمذنب في المرحلة الأولى، وهي ضمن خطط التجمع الصحي بالقصيم في التوسع بمقار إعطاء اللقاحات؛ لتشمل جميع مدن ومحافظات منطقة القصيم.

وتقوم مراكز إعطاء اللقاحات باستقبال المسجَّلين لأخذ اللقاح بالورود، وفور وصولهم يتم توجيههم وإرشادهم عبر فريق عمل متكامل ومؤهل ما بين مسجِّل بيانات وممرضين ومتطوعين ومتطوعات، وطواقم أخرى حتى أخذ الجرعة.

ودعا التجمع الصحي بالقصيم جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل في بتطبيق صحتي، والتوجُّه لأقرب مركز للحصول على اللقاح، والاستفادة من خطط التوسع وانتشار نقاط الخدمة.

بالصور.. مركز تلقي لقاح كورونا بعنيزة يستقبل المسجَّلين بالورود

بالصور.. مركز تلقي لقاح كورونا بعنيزة يستقبل المسجَّلين بالورود

بالصور.. مركز تلقي لقاح كورونا بعنيزة يستقبل المسجَّلين بالورود

بالصور.. مركز تلقي لقاح كورونا بعنيزة يستقبل المسجَّلين بالورود

لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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