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تصل لـ33 في هذا اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل الشبورة والحرارة حتى الخميس 11 مارس

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تصل لـ33 في هذا اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل الشبورة والحرارة حتى الخميس 11 مارس تصل لـ33 في هذا اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل الشبورة والحرارة حتى الخميس 11 مارس

مصراوي Masrawy

09:02 م الجمعة 05 مارس 2021

(مصراوي):

قالت مصادر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستسجل يوم الثلاثاء المقبل 30 درجة مؤية، بينما ستسجل يوم الأربعاء 33 درجة كاملة، قبل أن تنخفض يوم الخميس 4 درجات إلى 26 درجة مئوية.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

السبت 6 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 7 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطح مات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واعتبارًا من الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 ) درجة مئوية يسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.

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