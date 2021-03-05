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"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من في المولات

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"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات "الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من في المولات

مصراوي Masrawy

08:50 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، الإرشادات للحد من انتشار ، ونوهت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تواجدك بالمولات والمتاجر لكي تحمي نفسك وأسرتك.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1- ارتدي الكمامة.
2- استخدم المطهرات.
3- الالتزام بالمسافات الآمنة.
4- تأكد من شراء الملابس المعقمة.
5- لا تلمس فمك وعينيك وانفك.
6- تجنب السلام بالأيدي والأحضان.
7- احرص على عدم لمس الأسطح.
8- استخدم المعالق والأطباق البلاستيكية.
9- لا تصطحب الأطفال وكبار السن.
10- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.
11- استخدم الكارت الآلي.
12- طهر دورة المياه قبل استخدامها.
13- لا تجربي مستحضرات التجميل.

فيروس كورونا

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