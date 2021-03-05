مصراوي Masrawy
08:50 م الجمعة 05 مارس 2021
كتب- أحمد مسعد:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، الإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا، ونوهت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تواجدك بالمولات والمتاجر لكي تحمي نفسك وأسرتك.
وجاءت التوصيات كالتالي:
1- ارتدي الكمامة.
2- استخدم المطهرات.
3- الالتزام بالمسافات الآمنة.
4- تأكد من شراء الملابس المعقمة.
5- لا تلمس فمك وعينيك وانفك.
6- تجنب السلام بالأيدي والأحضان.
7- احرص على عدم لمس الأسطح.
8- استخدم المعالق والأطباق البلاستيكية.
9- لا تصطحب الأطفال وكبار السن.
10- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.
11- استخدم الكارت الآلي.
12- طهر دورة المياه قبل استخدامها.
13- لا تجربي مستحضرات التجميل.