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نائب وزير الزراعة: إعادة تشغيل مزرعة متوقفة للإنتاج الحيواني بطاقة 11 ألف عجل

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نائب وزير الزراعة: إعادة تشغيل مزرعة متوقفة للإنتاج الحيواني بطاقة 11 ألف عجل نائب وزير الزراعة: إعادة تشغيل مزرعة متوقفة للإنتاج الحيواني بطاقة 11 ألف عجل

مصراوي Masrawy

08:38 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداد الوزارة لافتتاح أحد مزارع الإنتاج الحيواني التي تم تطويرها، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية للمزرعة بلغت 11 ألف عجل تسمين.

وقال الصياد لـ"مصراوي"، إن المزرعة على مساحة 40 فدانًا، وتقع بالكيلو 51 طريق الإسكندرية، وكانت مهجورة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى تطويرها وتحويلها إلى مزرعة نموذجية لأحد المستثمرين العرب، ضمن خطة تطوير واستغلال أصول الوزارة بأفضل طريقة.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن توجهات وزير الزراعة جاءت من اللحظة الأولى حين عرض على الرئيس عبدالفتاح في عام 2019 استغلال هذه المزارع، وتم وضع الخطة القومية للنهوض بقطاع الإنتاج الحيواني بالطريقة العلميةوكأحد أوجّه الاستثمار الذي يعود بالنفع على الدولة سواء من القيمة الإيجارية أو من توافر اللحوم الحمراء.

وتابع: "الفترة الحالية نخفض نسب الاستيراد من الخارج لدعم المنتجين سواء كان صغار المربين أو المستثمرين"، مؤكدًا أن الزراعة تعمل على جلب عجول تسمين لصغار المربين.

وأشار الصياد، إلى أن مصر الخير أنهت الدورة الثانية وتبيعها حاليًا تستعد لتجهيز الدورة الثالثة وتجهيزها لبيع الماشية في عيد الأضحى المبارك المقبل.

الجدير بالذكر أن مصر استطاعت تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 52% لأول مرة بعدما كان العجز 60%، حيث يشهد قطاع الإنتاج الحيواني جهود كبيرة لتوفير البروتين الحيواني.

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