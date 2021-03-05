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مؤسس الصاعقة المصرية في عزاء اللواء "كمال عامر" (صور)

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مؤسس الصاعقة المصرية في عزاء اللواء "كمال عامر" (صور) مؤسس الصاعقة المصرية في عزاء اللواء "كمال عامر" (صور)

مصراوي Masrawy

08:27 م الجمعة 05 مارس 2021

تصوير- هاني رجب:

وصل الفريق جلال الهريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، ورئيس حزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، إلى عزاء اللواء كمال عامر، مساء اليوم الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر العزاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وشهد العزاء توافد عدد كبير من أعضاء البرلمان، منهم زعيم الأغلبية رئيس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد، وعلاء عابد وعماد سعد حمودة، ووكيل أول مجلس النواب أحمد سعد.

من ناحيته نعى الرئيس عبدالفتاح ، اللواء الراحل، وكتب: "لقد فقدت اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وتابع الرئيس: "كان الفقيد خير معلم وقائدًا، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".​

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