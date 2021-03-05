الصحة العالمية تتخلى عن خطة لنشر النتائج الأولى لتحري أصل جائحة كورونا

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مصراوي Masrawy

جنيف - (د ب أ):

تخلت منظمة الصحة العالمية عن خططها لنشر النتائج الأولى للتحقيق الذي أجرته عن أصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين.

وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية، بيتر بن إمبارك في جنيف اليوم الجمعة، إنه بدلا من التقرير الأولي, سيتم الآن تقديم التقرير الكامل في الأسبوع الذي يبدأ في 14 مارس الجاري.

وسافر إمبارك إلى الصين مع نحو 12 من خبراء الصحة في يناير الماضي من أجل التحقيق في المكان الذي نشأ فيه الفيروس الفتاك.

ولم تقدم منظمة الصحة العالمية أسباباً لتغيير الخطة.

ولم تأت الرحلة إلا بعد أشهر من المفاوضات مع السلطات الصينية، التي تريد منع تعرضها للوم كمصدر لهذه الجائحة.

وكانت النتائج التي قدمت في المؤتمر الصحفي الأول في نهاية الرحلة في الصين غامضة.

وأكد إمبارك فقط أن الفيروس قد انتشر من الخفافيش إلى البشر عن طريق وسيط ثان، كما كان يفترض سابقا.