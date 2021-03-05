أخبار عاجلة

دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا -
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش -
ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا -
"السيف": المملكة حوّلت تحدي كورونا إلى تميز في التعليم الإلكتروني -
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع -
الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية تتخلى عن خطة لنشر النتائج الأولى لتحري أصل جائحة كورونا

Print
الصحة العالمية تتخلى عن خطة لنشر النتائج الأولى لتحري أصل جائحة كورونا الصحة العالمية تتخلى عن خطة لنشر النتائج الأولى لتحري أصل جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

08:33 م الجمعة 05 مارس 2021

جنيف - (د ب أ):

تخلت منظمة الصحة العالمية عن خططها لنشر النتائج الأولى للتحقيق الذي أجرته عن أصل المستجد (كوفيد-19) في الصين.

وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية، بيتر بن إمبارك في جنيف اليوم الجمعة، إنه بدلا من التقرير الأولي, سيتم الآن تقديم التقرير الكامل في الأسبوع الذي يبدأ في 14 مارس الجاري.

وسافر إمبارك إلى الصين مع نحو 12 من خبراء الصحة في يناير الماضي من أجل التحقيق في المكان الذي نشأ فيه الفيروس الفتاك.

ولم تقدم منظمة الصحة العالمية أسباباً لتغيير الخطة.

ولم تأت الرحلة إلا بعد أشهر من المفاوضات مع السلطات الصينية، التي تريد منع تعرضها للوم كمصدر لهذه الجائحة.

وكانت النتائج التي قدمت في المؤتمر الصحفي الأول في نهاية الرحلة في الصين غامضة.

وأكد إمبارك فقط أن الفيروس قد انتشر من الخفافيش إلى البشر عن طريق وسيط ثان، كما كان يفترض سابقا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية