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"التحالف": قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

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"التحالف": قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية "التحالف": قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط .

وأوضح العميد المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب ، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر ، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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