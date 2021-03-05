مدني عسير: إصابة طفل ومواطن في تناثر شظايا اعتراض طائرات مسيَّرة أطلقتها "الحوثي"

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قال إن العمليات تسبَّبت في تضرُّر عدد من المنازل بخميس مشيط وأحد رفيدة

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أنه في يوم الجمعة 21 / 7 / 1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتَي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني بعسير أن ذلك تسبب في إصابة طفل، يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرُّر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج من هذه الأضرار أية إصابات أو وفيات - ولله الحمد ـ. كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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