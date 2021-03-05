بهدف سينمائي للعمار .. الشباب يرفض الخسارة أمام القادسية

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في مباراة شهدت تألق "مسرحي"

أنقذ تركي العمار فريقه الشباب من الخسارة أمام القادسية بعد تسجيله هدف التعادل 1/1 في الوقت القاتل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الشباب في الصدارة بـ 45 نقطة، وبلغ القادسية النقطة 30 في المركز الثامن.

الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية بهدف "ستانلي" عند الدقيقة 45، رغم محاولات الشباب لزيارة شباك الضيوف عن طريق " ايغالو " عند الدقيقة 25 ومثلها محاولة " بانيغا " لكن المحاولات كانت سلبية.

في الشوط الثاني حاول تركي العمار تعديل النتيجة للشباب عند الدقائق ( 55,60,65 ) تباعاً، لكن حارس القادسية فيصل المسرحي كان بالمرصاد.

عاد العمار ليتوج حضوره ( نجم الشوط الثاني ) وينقذ فريقه من الخسارة بهدف ولا أروع في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 91.

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