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إحباط تهريب مخدرات مع راكب قادم من أمريكا في مطار القاهرة

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إحباط تهريب مخدرات مع راكب قادم من أمريكا في مطار القاهرة إحباط تهريب مخدرات مع راكب قادم من أمريكا في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

08:03 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، محاولة تهريب مخدرات مع راكب مصري، فور وصوله من أمريكا، أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، ضمت محمد نبيل ومصطفى صادق مأمورا الجمارك، وتبين وجود 37 جرام ماريجوانا، و5 أمبولات ماريجوانا، و19 سيجارة ماريجوانا، وامبول زيت ماريجوانا.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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