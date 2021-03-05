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تجنبا للمساءلة القانونية.. رسالة مهمة من الداخلية لمالكي السيارات

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تجنبا للمساءلة القانونية.. رسالة مهمة من الداخلية لمالكي السيارات تجنبا للمساءلة القانونية.. رسالة مهمة من الداخلية لمالكي السيارات

مصراوي Masrawy

07:10 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- محمد شعبان:

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021 موعدًا نهائيًا لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

وتناشد الوزارة المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى:

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg .

اختيار خدمات المركبات.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط إضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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