"الري" تناشد المواطنين للحفاظ على كافة المجاري المائية من التلوث

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

ناشد بيان لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، المواطنين بالحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من كافة أشكال التلوث، والحفاظ على كافة الترع التي تم الانتهاء من تأهيلها، لضمان قدرة الترع على توصيل المياه لكافة المنتفعين بها، بالإضافة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للترع التي تم تأهيلها.

ويُعد المشروع القومي لتأهيل الترع أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1150 كيلومتر تقريبًا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل في تنفيذ 4286 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1412 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 6848 كيلومتر حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.

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