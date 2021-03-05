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البحرين تدين استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف

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البحرين تدين استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف السعودية البحرين تدين استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف
دعت المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات

البحرين تدين استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف السعودية

أدانت مملكة البحرين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية بالطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية