★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنامة - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ست طائرات مسيرة على مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين الآمنين والمناطق والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) الإخبارية اليوم الجمعة أن وزارة الخارجية أعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مؤكدة ضرورة ضغط المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.