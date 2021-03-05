الكويت تسجل 1613 إصابة و8 وفيات بفيروس "كورونا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1613 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - إنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 198 ألفًا و110 إصابات، والوفيات إلى 1113.

وأوضح أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 164 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة

اللازمة 12 ألفا و758 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق من الیوم، شفاء 918 إصابة في الساعات الـ24 الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 184 ألفا و239 حالة.