أخبار عاجلة

بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره:السيسي رفع من روحي المعنوية -
بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اعتقال رجل مسلح بالقرب من مدرسة يهودية في مارسيليا بفرنسا

Print
اعتقال رجل مسلح بالقرب من مدرسة يهودية في مارسيليا بفرنسا اعتقال رجل مسلح بالقرب من مدرسة يهودية في مارسيليا بفرنسا

مصراوي Masrawy

06:41 م الجمعة 05 مارس 2021

باريس - (د ب أ):
ذكرت تقارير اعلامية أنه تم اعتقال رجل يحمل سكينا بالقرب من مدرسة يهودية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا اليوم الجمعة.

وقال مدير الشرطة فريدريك كامييري لصحيفة "لا بروفانس" إن الطلاب لاحظوا الرجل 60 عاما في الصباح.

وذكر فريدريك كامييري أن المشتبه به نزل من سيارة وهو مسلح بسكين، وذهب إلى متجر بقالة قريب.

وبعد ذلك تم اعتقاله من جانب الشرطة التي تم استدعاؤها إلى المكان.

وأضاف قائد الشرطة أنه لم يصب أحد، وأنه لا توجد معلومات حاليا وراء دوافعه المحتملة.

ومن ناحيته ذكر مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرجل قد يكون مصابا بالفصام، ولا يخضع حاليا للعلاج، مشيرا إلى أنه لا يبدو أنه كان يريد ارتكاب جريمة.

ووفقا لتقارير أخرى، تغلب حراس أمن المدرسة على الرجل في البداية. ولم يتم السماح للطلاب بمغادرة المدرسة أثناء ذلك.

ووفقا لشبكة فرانس إنفو التليفزيونية، أمرت شرطة المقاطعة بتشديد الإجراءات الأمنية حول مواقع الجالية اليهودية في مرسيليا على الفور.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية