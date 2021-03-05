اعتقال رجل مسلح بالقرب من مدرسة يهودية في مارسيليا بفرنسا

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مصراوي Masrawy

باريس - (د ب أ):

ذكرت تقارير اعلامية أنه تم اعتقال رجل يحمل سكينا بالقرب من مدرسة يهودية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا اليوم الجمعة.

وقال مدير الشرطة فريدريك كامييري لصحيفة "لا بروفانس" إن الطلاب لاحظوا الرجل 60 عاما في الصباح.

وذكر فريدريك كامييري أن المشتبه به نزل من سيارة وهو مسلح بسكين، وذهب إلى متجر بقالة قريب.

وبعد ذلك تم اعتقاله من جانب الشرطة التي تم استدعاؤها إلى المكان.

وأضاف قائد الشرطة أنه لم يصب أحد، وأنه لا توجد معلومات حاليا وراء دوافعه المحتملة.

ومن ناحيته ذكر مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرجل قد يكون مصابا بالفصام، ولا يخضع حاليا للعلاج، مشيرا إلى أنه لا يبدو أنه كان يريد ارتكاب جريمة.

ووفقا لتقارير أخرى، تغلب حراس أمن المدرسة على الرجل في البداية. ولم يتم السماح للطلاب بمغادرة المدرسة أثناء ذلك.

ووفقا لشبكة فرانس إنفو التليفزيونية، أمرت شرطة المقاطعة بتشديد الإجراءات الأمنية حول مواقع الجالية اليهودية في مرسيليا على الفور.