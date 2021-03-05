المكسيك: إعطاء 2.63 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

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مكسيكو سيتي - (د ب أ):

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 63ر2مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك حتى اليوم الجمعة .

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 104 آلاف و 685 جرعة يوميا ، ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق المكسيك 1ر5 سنة لتطعيم 75 % من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك منذ نحو 11 أسبوعا .

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 11ر2 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 188 ألفا و 866 حالة وفاة، وتم تسجيل أول حالة أصابة بفيروس كورونا في المكسيك منذ عام وسبعة أيام .

ويشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هى مسألة تقديرية وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في دولة ما ، سواء كان من جرعة أو جرعتين.