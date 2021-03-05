أخبار عاجلة

بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره:السيسي رفع من روحي المعنوية -
بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المكسيك: إعطاء 2.63 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

Print
المكسيك: إعطاء 2.63 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المكسيك: إعطاء 2.63 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

05:57 م الجمعة 05 مارس 2021

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 63ر2مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك حتى اليوم الجمعة .

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 104 آلاف و 685 جرعة يوميا ، ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق المكسيك 1ر5 سنة لتطعيم 75 % من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك منذ نحو 11 أسبوعا .

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 11ر2 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 188 ألفا و 866 حالة وفاة، وتم تسجيل أول حالة أصابة بفيروس كورونا في المكسيك منذ عام وسبعة أيام .

ويشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هى مسألة تقديرية وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في دولة ما ، سواء كان من جرعة أو جرعتين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية