الإعجاب لـ"لن ننساهم".. 7 فنانين من اليمن والخليج يغنون لمرضى السرطان

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أوبريت كتبه عجلان ثابت ولحنه أمين حاميم.. وبين المطربين "حسين الجسمي"

في مبادرة إنسانية راقية، شارك عدد من نجوم اليمن والخليج في أوبريت غنائي لصالح مرضى السرطان باليمن، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمرضى السرطان، في اليمن تحت عنوان "لن ننساهم".

كتب كلمات الأوبربت الشاعر عجلان ثابت، ولحنه الفنان أمين حاميم، وشارك في الغناء من نجوم الخليج الفنانان حسين الجسمي وفايز السعيد، ومن اليمن شارك كل من الفنانين فؤاد عبدالواحد، امين حاميم، وليد الجيلاني، وسها المصري، وسليمان العراقي، ورحاب قطابر.

وهدف الأوبريت إلى بث الأمل في قلوب مرضى السرطان، وكذلك لحث المجتمع أفرادًا ومؤسسات على التبرع لتلك الفئة الغالية.

هذا وقد لاقى الأوبريت استحسانًا كبيرًا في الأوساط الفنية ولدى الجماهير، الذين ثمنوا للفنانين المشاركين تطوعهم بفنهم وجهدهم من أجل إنتاج هذا العمل الكبير بتلك الصورة الراقية.

ويقول ملحن الأوبريت الفنان أمين حاميم إن "لن ننساهم" استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين من كافة المشاركين.



وكان الهدف الأساسي من العمل هو دعم مرضى السرطان في اليمن، والذين يعانون معاناة كبيرة خاصة في ظل الظروف الراهنة، ولذلك جاء العمل لدعوة كافة الناس والجهات للتبرع للمؤسسة الوطنية لمرضى السرطان، من أجل دعم تلك الفئة وإعادة الأمل إلى قلوبهم من جديد.