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تدين استمرار ميليشيا الحوثي في محاولة استهداف المدنيين بالسعودية

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مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي في محاولة استهداف المدنيين بالسعودية تدين استمرار ميليشيا الحوثي في محاولة استهداف المدنيين بالسعودية
أكدت أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للاستقرار في المنطقة

مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي في محاولة استهداف المدنيين بالسعودية

أعربت جمهورية العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية ، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.


كما شددت مصر على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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