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إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية بسبب سوء الأحوال الجوية

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إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية بسبب سوء الأحوال الجوية إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية بسبب سوء الأحوال الجوية

إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي، وذلك حرصاً على سلامة المتسابقين بسبب سوء الأحوال الجوية.

حيث أجبرت الرياح العاصفة والرمال المتحرّكة وسوء الرؤية اليوم الجمعة المسؤولين في الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية على إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية، والبالغ طولها ٣٦٨.٧٤ كيلومترًا منها 217.50 كيلومترًا مرحلة خاصة بالسرعة.

في بادئ الأمر أجّل المسؤولون انطلاقة المرحلة لفئة الدرّاجات النارية العادية ورباعية العجلات "كوادز" ومن ثم اتخذوا قرارًا بإلغائها، الأمر الذي لم يترك للمسؤولين عن جولة الباها سوى خيار إلغاء المرحلة لفئة السيارات في كلا الفئتين، الدولية والوطنية.

حاليًا، يتصدّر السائق ياسر بن سعيدان الترتيب العام المؤقّت للرالي، يليه السائق التشيكي ميروسلاف زابلتال بفارق 26 ثانية، وثم يليه السائق السعودي يزيد الراجحي بالمركز الثالثً بفارق 31 ثانية عن ابن سعيدان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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