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استطلاع: الأمريكيون يرون تحسنا في وضع وباء كورونا

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استطلاع: الأمريكيون يرون تحسنا في وضع وباء كورونا استطلاع: الأمريكيون يرون تحسنا في وضع وباء كورونا

مصراوي Masrawy

05:58 م الجمعة 05 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

كشف استطلاع رأي أجرته منظمة "جالوب" الأمريكية للإحصاء، أن أغلب الأمريكيين يرون لأول مرة أن هناك تحسنا في الوضع الوبائي داخل الولايات المتحدة في ظل تفشي المُستجد في البلاد.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرى خلال الفترة من 14 وحتى 21 فبراير الماضي، فإن 60 % من المشاركين يرون أن حالة الوباء إما تتحسن قليلًا أو كثيرًا، و26% يقولون إنها كما هي لم يطرأ عليها أي تغيرات، في حين راى 14% من أن الوضع يزداد سوءا.

وذكرت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، اليوم الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني. أن النتائج تشير لوجود اتجاه في تحسن تصورات الشعب الأمريكي بشأن الوباء مع استمرار انخفاض الحالات الجديدة التي تُسجل يوميًا.

يُذكر أنه عندما أجرت "جالوب" استطلاعًا لأول مرة عن وضع فيروس كورونا في شهر إبريل الماضي، أشار حوالي 56 % من المستطلعة آرائهم إلى إن الوضع يزداد سوءًا، كما راى 29% أنه يتحسن، و15 % أنه لا يزال كما هو.

وواصلت المؤسسة الأمريكية تسجيل تشاؤم الأمريكيين مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس على مدار العام الماضي، وكشفت أن ما يقرب من 4 بين كل 10 أمريكيين رأوا أن الوضع يتحسن في يونيو الماضي.

وتحسنت تصورات الأمريكيين مع انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس في سبتمبر الماضي، ثم بدأت الأكثرية في رؤية الوضع أسوأ مجددًا مع ارتفاع الحالات مرة أخرى في نوفمبر الماضي.

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مصراوي Masrawy

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