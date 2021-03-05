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وزير خارجية اليمن لـ"الحوثيين": قدموا اليمن على أجندة إيران التدميرية

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وزير خارجية اليمن لـ"الحوثيين": قدموا اليمن على أجندة إيران التدميرية وزير خارجية اليمن لـ"الحوثيين": قدموا اليمن على أجندة إيران التدميرية
قال بالتزامن مع لقاء المبعوث الأمريكي: عدوان الميليشيات يواجه بإرادة صلبة

وزير خارجية اليمن لـ

دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، ميليشيات الحوثي لتقديم مصلحة البلاد على أجندة إيران التدميرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني مع المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركنج، لمناقشة تبعات استمرار التصعيد الحوثي في مأرب والجهود الرامية للتهدئة وتحقيق السلام في اليمن.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية اليمني استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في مأرب، متجاهلة النداءات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٦٤، مشيراً إلى أن "العدوان الحوثي يواجَه بإرادة صلبة من الجيش الوطني وأبناء القبائل".

ولفت إلى أن تمد يدها للسلام إذا وجدت شريكاً حقيقياً، داعياً "الميليشيات الحوثية للانصياع لصوت العقل وتقديم مصلحة اليمنيين على أجندة إيران التدميرية في المنطقة".

وقف التصعيد في مأرب
من جانبه جدد المبعوث الأميركي موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب، والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والاستجابة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان عبّر عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى عديد الضحايا الذين يسقطون هناك.

وجدد في اتصال هاتفي، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، دعوته إلى "وقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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