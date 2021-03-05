مقتل العشرات من الميليشيات الحوثية في غارات لطيران التحالف غربي مأرب

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (أ ش أ):

قتل العشرات من الميليشيات الحوثية اليوم الجمعة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات غربي مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني لـ "سبتمبر نت" أن قيادي عسكري يمني قال "إن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجومين شنتهما ميليشيا الحوثي الانقلابية، على بعض مواقعهم في جبهتي الكسارة وصرواح غرب مأرب، مؤكداً على أن المعركة التي خاضها الجيش والتي استمرت لخمس ساعات، انتهت بسقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى .

وأضاف أن الجيش أوقع عناصر الميليشيا في عدد من الكمائن، في جبهات الكسارة والمشجح وهيلان وصرواح، مؤكدا مصرع أكثر من 59 عنصراً حوثياً وسقوط عشرات الجرحى، وأن معظم جثث عناصر الميليشيا متناثرة في الوديان وبطون الأودية.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش أحرقت عربات وأطقم للميليشيا بعد استهدافها بضربات محكمة ودقيقة في جبهة الكسارة، وقتل من كانوا على متنها.

كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغارات جوية تعزيزات الميليشيا القادمة، والتي كانت بطريقها إلى جبهتي المشجح والكسارة، ودمرت الضربات الجوية 5 أطقم تابعة للميليشيا ومصرع من كانوا على متنها.