أخبار عاجلة

بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره:السيسي رفع من روحي المعنوية -
بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل العشرات من الميليشيات الحوثية في غارات لطيران التحالف غربي مأرب

Print
مقتل العشرات من الميليشيات الحوثية في غارات لطيران التحالف غربي مأرب مقتل العشرات من الميليشيات الحوثية في غارات لطيران التحالف غربي مأرب

مصراوي Masrawy

05:40 م الجمعة 05 مارس 2021

صنعاء - (أ ش أ):
قتل العشرات من الميليشيات الحوثية اليوم الجمعة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات غربي مأرب.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني لـ "سبتمبر نت" أن قيادي عسكري يمني قال "إن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجومين شنتهما ميليشيا الحوثي الانقلابية، على بعض مواقعهم في جبهتي الكسارة وصرواح غرب مأرب، مؤكداً على أن المعركة التي خاضها الجيش والتي استمرت لخمس ساعات، انتهت بسقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى .
وأضاف أن الجيش أوقع عناصر الميليشيا في عدد من الكمائن، في جبهات الكسارة والمشجح وهيلان وصرواح، مؤكدا مصرع أكثر من 59 عنصراً حوثياً وسقوط عشرات الجرحى، وأن معظم جثث عناصر الميليشيا متناثرة في الوديان وبطون الأودية.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش أحرقت عربات وأطقم للميليشيا بعد استهدافها بضربات محكمة ودقيقة في جبهة الكسارة، وقتل من كانوا على متنها.
كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغارات جوية تعزيزات الميليشيا القادمة، والتي كانت بطريقها إلى جبهتي المشجح والكسارة، ودمرت الضربات الجوية 5 أطقم تابعة للميليشيا ومصرع من كانوا على متنها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية